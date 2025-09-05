Более 330 руководителей УК Подмосковья подтвердили свою квалификацию в 2025 г

Руководящему составу управляющей организации для осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД необходим квалификационный аттестат. Так, с начала года министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона квалификационные аттестаты выданы 334 директорам, подтвердившим свою квалификацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наличие соответствующего документа у руководителя в соответствии со ст. 193 жилищного кодекса РФ является одним из критериев для получения лицензии управляющей организацией. Аттестат выдается на 5 лет.

По истечению указанного срока директора организации обязаны вновь сдать экзамен. В перечень вопросов входит 200 пунктов, темы утверждены приказом Минстроя России № 789/пр.

Узнать подробную информацию о сроках и условиях получения документации можно на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.