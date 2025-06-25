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сегодня в 21:12

Более 330 подвалов в МКД Подмосковья локально отремонтировали в мае

Более 330 подвалов МКД Подмосковья привели в порядок сотрудники управляющих организаций за май. Работа выполнена по обращениям жителей в ЕДДС региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Нормативное состояние подвальных помещений — одно из главных условий безаварийной работы коммунальных систем МКД. Существуют нормы и правила, которые обязывают управляющие организации содержать подвалы в сухом, чистом, вентилируемом и освещенном состоянии.

В число ремонтных мероприятий по заявкам жителей в мае вошли:

устранение неисправностей системы канализации;

устранение дефектов и повреждений конструкций;

ликвидация протечек;

осушение подвального помещения;

уборка бытового мусора;

обеспечение защиты подвала от несанкционированного доступа.

К примеру, работы проведены в городском округе Красногорск, на улице Лесная, дома № 9, в подмосковной Лобне на улице Окружная, дома № 11 к4, а также в Мытищах на проспекте Астрахова, дом № 7.

Все работы выполнены под контролем инспекторского состава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Напомним, по вопросам содержания общедомового имущества помимо ЕДДС жители могут обращаться и в территориальные отделы ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.