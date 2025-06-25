Более 330 подвалов в МКД Подмосковья локально отремонтировали в мае
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Более 330 подвалов МКД Подмосковья привели в порядок сотрудники управляющих организаций за май. Работа выполнена по обращениям жителей в ЕДДС региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Нормативное состояние подвальных помещений — одно из главных условий безаварийной работы коммунальных систем МКД. Существуют нормы и правила, которые обязывают управляющие организации содержать подвалы в сухом, чистом, вентилируемом и освещенном состоянии.
В число ремонтных мероприятий по заявкам жителей в мае вошли:
- устранение неисправностей системы канализации;
- устранение дефектов и повреждений конструкций;
- ликвидация протечек;
- осушение подвального помещения;
- уборка бытового мусора;
- обеспечение защиты подвала от несанкционированного доступа.
К примеру, работы проведены в городском округе Красногорск, на улице Лесная, дома № 9, в подмосковной Лобне на улице Окружная, дома № 11 к4, а также в Мытищах на проспекте Астрахова, дом № 7.
Все работы выполнены под контролем инспекторского состава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Напомним, по вопросам содержания общедомового имущества помимо ЕДДС жители могут обращаться и в территориальные отделы ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.