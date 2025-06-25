Более 320 фасадов МКД обновили в Подмосковье за май

Более 320 обращений жителей Московской области в службу ЕДДС по вопросам локального ремонта фасадов в многоквартирных домах отработали коммунальные службы за май. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Фасад многоквартирного дома выполняет несколько функций. Он обеспечивает защиту несущих конструкций и в то же время является «лицом» дома. Чтобы фасад справлялся с этими функциями, ему необходимо регулярное обновление.

В комплекс текущих ремонтных мероприятий по заявкам жителей вошли:

работа по устранению мелких дефектов и повреждений, таких как трещины, сколы, отслоение штукатурки;

замена отдельных элементов, например, оконных откосов, отливов, водосточных систем.

Например, работы проведены в городском округе Подольск, на Бородинский бульваре, в доме 12В, в подмосковных Химках, на Юбилейном проспекте, дом № 50, а также в Балашихе, на улице Ситникова, дома № 2.

По вопросам содержания многоквартирных домов помимо ЕДДС жители могут обращаться в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.