Более 31 тыс старых автопокрышек собрали в Подмосковье

С 1 апреля жители Подмосковья сдали 3 937 куб. метров старых шин, что равнозначно полному комплекту колес для 7 750 автомобилей. Динамика роста количества собранных шин говорит об ответственном отношении подмосковных жителей к правильной утилизации крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Каждую весеннюю и осеннюю акции «Сдай старые шины на «Мегабак» проходит фотоконкурс с розыгрышем сертификатов на покупку новых шин. Для участия в конкурсе необходимо сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов на сайте мегабак.рф пунктов приема вторсырья и разместить фотографию во ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак. Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберут победителей из десятков размещенных на конкурс фоторабот.

Каждый автовладелец Подмосковья может бесплатно привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов «Мегабак» и пункты переработчиков «Орис Пром», «Дмитровский РТИ», «ЧРЗ». Шины нужно отправить в специально предназначенные для б/у покрышек контейнерные емкости.

Автомобильные покрышки — это многогранное вторичное сырье, из которого можно получить резиновую крошку, текстильное волокно и металл, изготовить резиновую подошву для обуви, самые разнообразные дорожные настилы и покрытия, и даже коврики для дома.

Помимо автопокрышек на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие виды крупногабаритных отходов, которые можно вторично переработать. Адресный перечень пунктов приема покрышек размещен на сайте МЕГАБАК.РФ.

Работа проекта «Мегабак» осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на увеличении доли вторичного сырья, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.