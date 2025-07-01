Более 300 жителей Подмосковья посетили семинары по вопросам ЖКХ
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За месяц в Московской области прошло 16 семинаров, посвященных просвещению в области жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятия посетили свыше 300 жителей, среди которых и участники клуба «Активное долголетие». Занятия прошли в формате интерактивных лекций, где каждый желающий мог высказать мнение и задать интересующие вопросы, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Что изучили участники:
- функции договора управления многоквартирным домом и его наполнение;
- порядок формирования совета МКД и его полномочия;
- способы оптимизации затрат на содержание общего имущества дома.
В рамках образовательных семинаров всем участникам
выдаются подарочные комплекты с полезными информационными материалами.
С графиком и адресами проведения занятий можно ознакомиться на сайте.
Каждый желающий может также собрать свою группу из 30 человек и написать по адресу электронной почты: pr@gkhmo.ru. Лекторы проведут очное занятие совершенно бесплатно.
Обучающий проект организован министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ассоциацией председателей советов многоквартирных домов региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.