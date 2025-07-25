Более 300 заявок на согласие прописки в соцжилье подали на портале Подмосковья

В Подмосковье онлайн-услугой по получению согласия на вселение членов семьи в социальное жилье или обмен жилого помещения воспользовались более 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на регпортале госуслуг в разделе «Дом и ЖКХ» «Операция с недвижимостью». Получить ее могут наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, которым нужно прописать в качестве членов своей семьи родственников, не являющихся супругами, детьми, родителями заявителей. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, заполнить электронную форму и приложить документы.

В рамках услуги также можно получить согласие на обмен жильем, предоставленным на условиях соцнайма.

Услуга предоставляется бесплатно. Если решение окажется положительным, то заявитель получит согласие наймодателя на вселение. На его основании можно будет оформить прописку.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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