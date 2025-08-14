Более 300 раз выехали подмосковные эксперты в ходе восстановления школы в Мариуполе
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстановлена средняя школа № 14 — одно из старейших учебных заведений города. Во время боевых действий 2022 года здание получило серьезные разрушения. Обрушились стены и крыша, инженерные системы пришли в негодность, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Построенная в 1951 году, школа была символом послевоенного возрождения. Ее возвели на «Левом берегу» среди новых улиц и кварталов для детей работников «Азовстали», ведь именно здесь проживало большинство сотрудников предприятия.
Восстановление началось уже летом 2022 года. И за это время были проведены масштабные работы:
- возведены и усилены несущие конструкции;
- заменены все инженерные сети;
- установлены новые окна и двери;
- смонтированы полы и потолки;
- выполнена отделка;
- утеплен и окрашен фасад с сохранением исторического облика;
- смонтировано необходимое оборудование для кухни и столовой;
- классы оснащены современной мебелью.
Особое внимание уделено безопасности. На образовательных объектах — в школах, детских садах, университетах — должна быть установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывную запись с камер в круглосуточном режиме не менее 30 суток.
Более 300 выездов было осуществлено экспертами управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, в рамках контроля соответствия всех выполненных работ проекту и строительным нормативам.
«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Сегодня школа № 14 снова открыта. Снаружи — знакомый облик 50-х, внутри — современное и безопасное учебное пространство для 450 учеников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.