Более 300 раз выехали подмосковные эксперты в ходе восстановления школы в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстановлена средняя школа № 14 — одно из старейших учебных заведений города. Во время боевых действий 2022 года здание получило серьезные разрушения. Обрушились стены и крыша, инженерные системы пришли в негодность, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Построенная в 1951 году, школа была символом послевоенного возрождения. Ее возвели на «Левом берегу» среди новых улиц и кварталов для детей работников «Азовстали», ведь именно здесь проживало большинство сотрудников предприятия.

Восстановление началось уже летом 2022 года. И за это время были проведены масштабные работы:

возведены и усилены несущие конструкции;

заменены все инженерные сети;

установлены новые окна и двери;

смонтированы полы и потолки;

выполнена отделка;

утеплен и окрашен фасад с сохранением исторического облика;

смонтировано необходимое оборудование для кухни и столовой;

классы оснащены современной мебелью.

Особое внимание уделено безопасности. На образовательных объектах — в школах, детских садах, университетах — должна быть установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывную запись с камер в круглосуточном режиме не менее 30 суток.

Более 300 выездов было осуществлено экспертами управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, в рамках контроля соответствия всех выполненных работ проекту и строительным нормативам.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Сегодня школа № 14 снова открыта. Снаружи — знакомый облик 50-х, внутри — современное и безопасное учебное пространство для 450 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.