Более 300 подмосковных УК привлекли к ответственности за задержку ликвидации мусора

Ежедневно во дворах многоквартирных домов региона с помощью камер системы «Безопасный регион» ежедневно осуществляются мониторинг и выявление сброса крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Если управляющая организация или МБУ своевременно не производит устранение навалов КГО вблизи подъезда, им грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Также для повышения оперативности реагирования на нарушения все управляющих организаций и муниципальных бюджетных учреждений подключены к специальному чат-боту в Телеграм.

«В регионе более 66 тыс. камер с искусственным интеллектом. При их помощи мы разработали алгоритм выявления незаконопослушных жителей. Привлекаем к участию и правоохранительный блок, в части определения персональных данных жителей по фото. Установили срок устранения последствий сброса отходов для управляющих организаций — 48 часов. Раньше эта процедура занимала до 7 дней и не была регламентирована. В ином случае последует штраф. Так, только за неделю было вынесено порядка 40 постановлений», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, за прошедшую неделю ведомство вынесло 14 постановление в отношении муниципальных и частных УО, а также МБУ.

Всего с момента внедрения алгоритма по выявлению отходов вынесено 341 постановление на сумму более 16 тыс. рублей.

Также искусственный интеллект зафиксировал 43 случая сброса крупногабаритного мусора во дворах физическими лицами, которые сейчас привлекаются к административной ответственности.

В регионе действует запрет на сброс крупногабаритных отходов во дворах многоквартирных домов, где отсутствует бункер. Штраф для физического лица в соответствии со статьей 6.1 КоАП МО составит до 5 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.