Более 300 пандусов обновили в подъездах Подмосковья с начала года

С начала этого года по заявкам жителей управляющие компании Подмосковья выполнили более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Пандус в многоквартирном доме обеспечивает комфорт при спуске и подъеме, что особенно важно для маломобильных граждан.

Управляющие организации должны следить за наличием приспособлений для маломобильных жителей, обеспечивать исправное функционирование платформ, пандусов и подъемников, а в случае отсутствия осуществлять установку необходимого оборудования. Также наличие пандусов необходимо и для жителей, имеющих маленьких детей.

Если в доме отсутствует подобная конструкция, жители могут обратиться в управляющую компанию, которая обязана рассмотреть возможность установки пандуса, подъемной платформы и других элементов доступной среды.

Важно, чтобы для каждого были созданы комфортные условия проживания в многоквартирном доме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.