Более 300 новых опор со светильниками установили в Дубне

В Дубне завершены работы по восстановлению освещения в частном секторе Левобережья на Новоподберезской по обращению ее жителей. Проложены воздушные линии, установлены новые опоры и светильники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители улицы Новоподберезской довольны новым освещением. Говорят — в частном секторе, где каждый домовладелец ездит на автомобиле, хорошая видимость на дороге — гарантия безопасности и комфорта. Отмечают, что в городе, в целом, стало светлее. Специалистам поставлена задача — мониторить обращения горожан и оперативно ремонтировать также имеющиеся сети.

«Свет — новый уровень комфорта. Но мы на этом останавливаться не намерены. Еще есть несколько месяцев. На улице Урицкого подрядчик восстановит освещение, и планы грандиозные на следующий год», — сказал председатель совета депутатов г. о. Дубна Александр Руденко.

Одновременно с Новоподберезской началось обновление системы освещения еще на нескольких улицах Дубны — в районе университета на 8 Марта и от Александровки до Юркино.

«От Александровки до Юркино установлены все опоры освещения. За ближайшие 2-3 дня светильники подключим и начнем пуско-наладочные работы. А потом уже перейдем на улицу 8 Марта», — пояснил генеральный директор компании-подрядчика Андрей Смирнов.

В рамках губернаторской программы «Светлый город» уже закончены работы по освещению улиц Балдина до ЛФВЭ и СНТ «Мичуринец», Промышленной, Мещерякова, Вавилова, Инженерной. Свет на 8 Марта — последняя задача, запланированная на этот сезон. К ее решению подрядчик планирует приступить в начале следующей недели.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.