Более 300 МКД Подмосковья оборудованы датчиками контроля тепла

На заседании Московской областной думы с докладом о готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2025/2026 годов выступил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Сейчас в области реализуем пилотный проект по установке датчиков на общедомовых приборах учета на концевых домах. Ключевая цель — усилить контроль за параметрами давления и температуры. Уже установили датчики в 320 МКД — в Подольске, Чехове, Воскресенске, Солнечногорске и Рузском городских округах. Принятые меры дали свой результат — видим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений от жителей в период пуска тепла снизилось на 26%» — отметил Игорь Даниленко.

На контроле продолжают оставаться муниципалитеты, которые в установленные сроки не устранили выявленные нарушения — Дмитровский, Сергиево-Посадский и Наро-Фоминский.

Также на регулярной основе проводится профилактика нарушений.

Срок их устранения занимает 3-5 дней и включает следующие этапы:

инспектор фиксирует нарушение, поступившее в ЕДС;

управляющая организация устраняет нарушение и закрывает его в системе;

инспектор подтверждает факт устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.