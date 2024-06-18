Более 300 МКД Люберец получили паспорт готовности к отопительному сезону

В городском округе Люберцы продолжается подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2024–2025 гг. Так, более 300 многоквартирных домов муниципалитета уже получили паспорта готовности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

При подготовке к отопительному сезону специалисты проводят гидравлические испытания, ремонт, поверку и наладку всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры, промывку внутридомовой системы отопления и оборудования и др. В настоящее время паспорта готовности получили уже более 300 многоквартирных домов — это порядка 14% от общего объёма. Всего к началу отопительного сезона специалистам предстоит подготовить 2 198 МКД.

«Сейчас наши службы идут в ранее согласованном графике, проводят профилактические и ремонтные работы на сетях и в котельных. Также в рамках госпрограммы и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва запланировано произвести работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на протяженности более 5,3 км», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также уже проведены профилактические и ремонтные работы на восьми котельных и 11 ЦТП, пяти ВЗУ, испытания прошли 48 км сетей теплоснабжения и 69,4 км водоснабжения. Работа по подготовке к ОЗП в Люберцах продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.