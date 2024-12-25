Более 300 кг крышечек отправил на переработку регоператор Алексинского кластера

Участники проекта «Добрые крышечки», школьники МБОУ гимназии № 6 им. дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского, в декабре передали на переработку более 100 кг разноцветных крышечек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В этот раз гимназисты за 4 месяца собрали впечатляющий объем — 68 бутылок крышечек. Весь собранный объем экомобиль регоператора Алексинского кластера доставил на комплекс по переработки отходов «Нева».

Этапы трансформации крышечек проходят на предприятиях группы компании «ЭкоЛайн» — от переработки пластика в гранулу до создания новых изделий. Средства, полученные благодаря сбору и переработке пластиковых крышек, направляются на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационного оборудования.

На полученные средства от реализации вторсырья из переработанных пластиковых крышек приобрели уже коляски, тренажеры, вертикализаторы, специализированные средства передвижения.

За 11 месяцев текущего года региональный оператор собрал более 300 кг пластиковых крышек для российского эколого-благотворительного волонтерского проекта «Добрые крышечки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.