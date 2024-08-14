Более 300 камер видеонаблюдения следят за капремонтом в Подмосковье

Фонд капитального ремонта Московской области обеспечивает прозрачность и безопасность капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Более 300 камер видеонаблюдения установлены на объектах, где ведутся работы по ремонту фасадов, крыш и фундаментов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Установка видеокамер является обязательным условием для всех подрядных организаций, работающих с фондом капитального ремонта. Эта мера не только повышает уровень общественного контроля, но и позволяет жителям Подмосковья в реальном времени наблюдать за ходом ремонтных работ. Жильцам данная услуга предоставляется бесплатно, без каких-либо дополнительных затрат.

Камеры видеонаблюдения помогают руководителям проектов Центра управления проектами Фонда капитального ремонта следить за выполнением работ, контролировать соблюдение сроков и предотвращать нарушения на строительных площадках.

«Мы стремимся к максимальной прозрачности и безопасности при проведении капитального ремонта. Видеонаблюдение позволяет не только обеспечить контроль над процессом, но и повысить доверие со стороны жителей. Теперь каждый может лично убедиться в том, что работы ведутся качественно, без необходимости покидать свой дом», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Для удобства жителей, на сайте фонда капитального ремонта Московской области доступен адресный перечень многоквартирных домов, на которых установлены камеры. Ознакомиться с ним можно по ссылке: Карта объектов в разделе «Карта».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.