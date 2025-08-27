сегодня в 18:14

Более 300 камер видеонаблюдения следят за капремонтом в Подмосковье

В Московской области в летний период активно ведутся мероприятия по ремонту фасадных газопроводов, крыш и фасадов жилых домов. Жители могут отслеживать ход работ с помощью камер видеонаблюдения. Их установлено свыше 300 в регионе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С 2025 года монтаж видеокамер в зоне проведения наружных работ по капитальному ремонту МКД — обязательное условие для подрядных организаций. Камеры поставлены таким образом, чтобы обеспечивать широкий угол обзора, позволяя наблюдать за процессом выполнения работ.

Зачем это нужно:

обеспечивает постоянный контроль за ходом и качеством работ;

позволяет следить за соблюдением сроков и технологий;

помогает выявлять и оперативно устранять отклонения от плана ремонта;

дает жителям возможность видеть, как идут работы на их доме, в любой момент и из любой точки.

Найти свой дом и открыть видеонаблюдение в режиме онлайн можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.