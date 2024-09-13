Более 30% жителей России отметили положительные изменения в обращении с ТКО

Положительные изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами отметили 34% жителей. Это следует из результатов онлайн-исследования Народного фронта, которые опубликованны на сайте «Ведомостей».

«Российский экологический оператор ежегодно проводит свои социологические исследования, однако и другие организации занимаются независимыми опросами. Мы учтем все данные при анализе совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами и в контексте общей реформы отрасли», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Народный фронт проанализировал полученные в результате мониторинга данные о реализации нацпроекта «Экология» с 2019 по 2024 оды. Опрос показал, что со старта реформы 15% жителей России увидели позитивные изменения. Еще 19% отметили, что ситуация «скорее улучшилась».

По результатам опроса, главными экологическими проблемами 37% респондентов считают нарушения эксплуатации объектов размещения ТКО и несанкционированные свалки, 41% - неудовлетворительную организацию сбора и вывоза отходов, а 44% - загрязнение водоемов.

В онлайн-опросе об экологии, который на платформе «Народный контроль» проводили весной текущего года, приняли участие 16 419 жителей 86 регионов РФ (кроме ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - ответы жителей этих регионов не влияли на результат).