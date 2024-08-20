Более 30 видов СИЗ было передано предприятиям Щелковского водоканала

Предприятие полностью обеспечило СИЗ все подразделения в соответствии с Трудовым кодексом и за счет собственных средств. Работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сети и сооружения, специалисты ремонтно-транспортной службы, работники ремонтно-строительного участка, инспекторского отдела и лаборатории питьевой воды получили спецодежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты.

«Огромный перечень СИЗ используется для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также защиты от загрязнений, — говорит руководитель службы охраны труда ООО „Щёлковский Водоканал“ Людмила Дурнева. — Перечень насчитывает более 30 позиций: от бахил и перчаток до специальной обуви и одежды, сигнальных костюмов, костюмов с водоотталкивающей пропиткой и защитой от электрической дуги, а также средств защиты от падения с высоты, предохранительных страховочных поясов и противогазов».

Все средства защиты, включая медицинские халаты и фартуки для защиты от кислотно-щелочных растворов, защитные головные уборы, сигнальные жилеты, были закуплены в соответствии с типовыми нормами, рекомендациями специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.