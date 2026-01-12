Более 30 тысяч человек убрали рекордный снегопад в Подмосковье в январе

В Подмосковье к уборке рекордного количества снега, выпавшего в январе, привлекли свыше 30 тысяч человек и более 10 тысяч единиц техники, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В ходе видеоконференции губернатор Андрей Воробьев обсудил с руководством правительства и главами округов работу служб ЖКХ в новогодние праздники. Из-за экстремальных погодных условий на коммунальные службы легла повышенная нагрузка, связанная с уборкой снега и вывозом мусора.

По словам губернатора, в регионе выпало наибольшее количество снега за последние 50 лет. Для обеспечения проезда на дорогах всех уровней и подъездов к малым населенным пунктам были задействованы более 30 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц техники. В новогодние праздники работали 4,5 тысяч уборочных машин и 11 тысяч рабочих.

Вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что с 30 декабря по 8 января 80% жалоб, поступивших в ЦУР, закрывались в течение суток. После циклона «Фрэнсис», когда за сутки выпало более 50 см снега, количество техники увеличили до 7,5 тысячи единиц, а число дворников — до 28 тысяч.

В регионе внедрена цифровая система контроля, позволяющая отслеживать работу техники и дворников в реальном времени. План уборки строится по приоритетам: сначала очищают опасные участки дорог, затем тротуары, парковки и детские площадки.

Работу координирует ЖКХ-Центр, который также обеспечивает оперативное реагирование на аварии в системах тепло-, водо- и электроснабжения. Для этого используются датчики на котельных, система мониторинга и чат-бот ЖКХ-Сканер, позволяющие быстро передавать информацию профильным службам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.