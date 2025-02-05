Более 30 трансформаторных подстанций отремонтируют в 2025 году в Солнечногорске

В рамках ремонтной программы в населенных пунктах городского округа Солнечногорск ремонтные работы осуществит Филиал компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети». Ключевая цель реализации программы — подготовка к осенне-зимнему периоду 2025/2026 г. и обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты отремонтируют более 30 трансформаторных подстанций, 21 выключатель, 19 воздушных линий. А также расчистят более 200 га трасс линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода.

"Особое внимание традиционно уделяется расчистке трасс и просек вдоль воздушных линий электропередачи. Это позволяет снизить вероятность падения веток и деревьев на провода в случае неблагоприятных погодных условий и природных аномалий, тем самым обеспечив бесперебойность электроснабжения. Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков", — подчеркнул заместитель главы г.о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Большую часть работ планируют выполнить в промежуток после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед началом следующего.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.