сегодня в 12:59

Более 30 работ провели на сетях водоснабжения в Подмосковье

За сутки водоканалы Подмосковья провели еще свыше 30 комплексных мероприятий по поддержанию стабильного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ремонт сетей водоснабжения прошел по адресам:

пер. Интернациональный, д. 6/1, г. Павловский Посад;

ул. Карла Маркса, д. Большие Дворы;

ул. Трудовая, д. 1а, г. Электросталь.

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации системы водоснабжения восстановлены коммуникации в колодцах, заменены задвижки и участки изношенного водовода в населенных пунктах м. о. Шатура:

п. Осаново, ул. Школьная;

с. Шарапово, ул. Центральная.

В целях предотвращения засоров и обеспечения штатного функционирования канализационной системы произведена чистка насосного оборудования на канализационных насосных станциях в городах Электрогорск, Лосино–Петровский и Шатура.

Проверены внутриквартальные сети водоотведения и устранено 12 засоров, в том числе:

г. Лосино–Петровский: п. Биокомбината, д. 16а;

г. Павловский Посад: пер. Фрунзе, д. 5;

г. Электросталь: ул. Советская, Ухтомского, Ленина;

г. Ликино-Дулево: ул. Коммунистическая, Текстильщиков;

г. Дрезна: ул. 2-я Ленинская, Зимина, Юбилейная, Революции и Центральный пр.

Кроме того, осуществлялся ежедневный контроль и чистка насосов на временных станциях перекачивания стоков в населенных пунктах Орехово-Зуевского и Лосино-Петровского г. о.:

д. Губино, ул. Полевая, д. 1;

г. Куровское, ул. Магэсская, д. 2;

г. Лосино–Петровский, ул. Октябрьская.

Цель данных мероприятий – улучшить качество водоснабжения, обеспечить надежную работу водопроводных и канализационных сетей, а также повысить уровень коммунальных услуг, предоставляемых жителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.