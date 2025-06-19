Более 30 объектов теплоснабжения модернизируют в Подольске в 2025 году

В Московской области по поручению Губернатора А. Ю. Воробьева продолжается реализация региональной госпрограммы модернизации теплоснабжения — самой масштабной подобной программы в стране. Беспрецедентные по своим объемам работы проводились и в прошлом году, но количество мероприятий в 2025 году — еще больше, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Сейчас в Подмосковье — самая активная фаза модернизации теплоснабжающего хозяйства. Пока на улице тепло, теплоэнергетики максимально используют это время и проводят те работы, которые невозможно было выполнять во время отопительного сезона: меняют километры изношенных теплотрасс, реконструируют котельные, строят новые теплоисточники — все это для того, чтобы предстоящую зиму жители региона встретили с еще более надежным теплом и горячей водой. Всего в плане 2025 года — почти 600 мероприятий по модернизации около 200 котельных и 450 км тепловых сетей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Подольск — в зоне особого внимания как один из муниципалитетов-лидеров по объему работ. Здесь в этом году запланирована реализация 32 мероприятий на сумму более 2 млрд рублей. Это позволит резко сократить износ коммунальной инфраструктуры и повысить надежность теплоснабжения для 187 тысяч жителей округа.

Один из объектов, включенных в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» — это котельная на ул. Победы. Здесь реализуются мероприятия по реконструкции объекта с увеличением тепловой мощности с 12 Гкал/ч до 60 Гкал/ч.

На сегодняшний день на котельной уже произведена замена всего инженерного оборудования: котлов, горелок, насосов, вводно-распределительных устройств, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, выполнены работы по установке системы химводоподготовки, газорегуляторной установки, умных датчиков, перманентно фиксирующих температуру теплоносителя и передающих информацию в режиме реального времени в Правительственный центр управления регионом, также построено две новых дымовых трубы, установлена новая трансформаторная подстанция, кабельная линия 10 кВ, построен новый подводящий газопровод.

Сегодня котельная находится в режиме пуско-наладки. Помимо этого, ведутся работы по благоустройству территории и отделке здания котельной (замена окон, дверей, кровли, ремонт фасада здания). Таким образом, в новый отопительный сезон потребители данной котельной (41 многоквартирный дом и 8 социальный объектов) войдут с совершенно иным, современным и надежным источником теплоснабжения.

Большая работа в Подольске проводится и в отношении тепловых сетей. Один из примеров — капительный ремонт участков тепловой сети общей протяженностью свыше 750 метров от котельной по адресу мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 2 вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр. 50 лет Октября. Более половины работ на данном участке уже выполнено — уложено 483 метра. До начала отопительного сезона работы планируется завершить, в том числе восстановить благоустройство территории.

Уже благоустраивают территорию и на участке на ул. Огородной и ул. Ульяновых. Здесь в рамках госпрограммы был заключен контракт на реконструкцию тепловых сетей в г. Подольске, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный. В рамках данного контракта в мкр. Парковый проведены работы на котельной ул. Ульяновых, д. 9, к. 1 до центрального теплового пункта ЦТП-17 (ул. Огородная д. 2) общей протяженностью 854 метра по траншее. Проведена обратная засыпка песком и грунтом. Летом благоустройство территории завершится.

Всего в Подольске в этом году запланирована модернизация 30 участков тепловых сетей общей протяженностью свыше 23 км, а также 2 котельных (на ул. Победы и ул. Ульяновых). Также в муниципалитете проведена большая работа по диспетчеризации котельных — на 86 котельных установлены умные датчики, которые передают информацию о состоянии объектов в Правительственный Центр управления регионом. Реализацию всех мероприятий контролируют проектные команды — нововведение этого года. Теперь каждый модернизируемый объект — это отдельный проект с четкими сроками, контрольными точками и ответственными лицами. Проектные команды постоянно выезжают на объекты с целью контроля хода работ и оперативного принятия решений в спорных ситуациях. Такой подход повышает качество и эффективность реализации мероприятий по теплу.

Помимо этого, на объектах модернизации с этого года вводят видеомониторинг — камеры видеонаблюдения помогают фиксировать все, что происходит на объектах, что также повышает прозрачность и усиливает контроль за выполнением работ.

Следует также отметить, что Подольск — один из пяти муниципалитетов Подмосковья, где реализуется федеральный проект «Цифровая котельная». В рамках проекта осуществляется перевод документации по теплоснабжению из бумаги в цифру, что повышает эффективность работы ресурсоснабжающих организаций и, как следствие, положительно влияет на качество теплоснабжения жителей. Реализация эксперимента будет продолжаться до конца года, по итогам будут подготовлены предложения по распространению результатов на территории России.

«Планы по модернизации теплоснабжения и на следующие годы грандиозные. Благодаря поддержке нашего Губернатора А. Ю. Воробьева продолжится масштабное обновление объектов теплоснабжающего комплекса с тем, чтобы вывести систему теплоснабжения региона на новый уровень, сделать ее современной, технологичной, безопасной и комфортной для жителей», — заключил Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.