Более 30 км новых теплосетей проложат в Солнечногорске до конца года

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация программы обновления котельных и теплосетей, которая реализуется при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Всего до конца года на территории муниципалитета планируют проложить около 30 км новых теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, до конца августа специалисты завершат ремонт теплосетей вблизи ул. Лесная, 13 и ул. Почтовая, 29. В сентябре подрядная организация выполнит благоустройство территории и восстановит покрытие там, где проводились раскопки.

«В рамках концессионного соглашения «Газпром теплоэнерго» построит в округе 23 источника тепла и одну центральную тепловую подстанцию, проведет реконструкцию и техническое перевооружение 14 котельных, осуществит реконструкцию около 25 км тепловых сетей», — отметил замглавы округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Также в этом году в Солнечногорске обновят котельные в поселках Лыткино, Менделеево и в мкр. Стекольного завода. В планах на следующий год — завершить капремонт котельной в Миронцево, а в 2026 году — в деревне Голубое. В Менделеево также построят блочно-модульную котельную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.