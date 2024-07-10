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Более 30 км новых линий наружного освещения построят в Подмосковье

Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области продолжается строительство линий наружного освещения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время дорожники обустраивают более 30 км новых линий из планируемых 35 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Обустраиваем 33 км новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах. Работы ведутся на вылетных трассах Подмосковья: Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Например, в Щелкове работы уже завершаются на 5 участках Фряновского шоссе: вблизи малых населенных пунктов Литвиново, Каблуково, Огуднево и Мосальское. В дальнейшем здесь подключат 5 км новых линий освещения. В Орехово-Зуевском округе ведутся работы по подключению 10 км нового освещения на участке Носовихинского шоссе от Рыбонагульного пруда до Ленинского переулка в г. Ликино-Дулево.

«Вскоре планируется приступить к строительству новых линий освещения на участке Быковского шоссе в Люберцах и участке Можайского шоссе в деревне Кожухово Можайского округа», — добавил Алексей Гержик.

Всего планируем построить больше 35 км новых линий наружного освещения в 11 городских округах. Все участки были выбраны, исходя из аварийности и интенсивности дорог.

Ознакомиться с программой строительства линий освещения можно на сайте Минтранса Подмосковья.

В прошлом году построили 17 км нового освещения в Дмитрове, Серпухове, Луховицах, Зарайске, Мытищах и Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.