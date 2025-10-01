Более 30 инженерных объектов капитально отремонтировали в ДНР за три года
30 сентября наша страна отмечает третью годовщину со Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Все эти годы «Мособлводоканал» принимает активное участие в восстановлении объектов коммунальной инфраструктуры и устраняет технологические сбои на подшефных территориях. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В Тельмановском и Новоазовском районах ДНР, а также в городе Мариуполь проведен капитальный ремонт на 32 объектах водоснабжения и водоотведения.
Отремонтированы:
- 4 канализационные насосные станции в п. Седово;
- 2 канализационные насосные станции в г. Новоазовск;
- канализационная станция биологической очистки в г. Новоазовск (1 этап);
- водопроводная насосная станция в г. Новоазовск (1 этап);
- канализационные очистные сооружения в п. Тельманово, с. Мирное;
- водопроводная насосная станция в п. Тельманово;
- ВЗУ в с. Безыменное;
- теплотрасса в с. Мирное.
В настоящее время ведутся работы в рамках второго этапа на канализационной станции биологической очистки и водопроводной насосной станции в г. Новоазовск.
Восстановление коммунальной инфраструктуры является важным аспектом поддержки присоединившихся территорий, включая организацию стабильного водоснабжения и водоотведения. Такие проекты требуют значительных ресурсов и координации усилий различных организаций, включая «Мособлводоканал».
От лица предприятия поздравляем с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией! Подмосковье и впредь продолжит реализацию программы по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры на подшефных территориях.
Мы благодарим всех специалистов, которые вносят вклад и поддерживают стабильность функционирования инженерных сетей, обеспечивая комфорт и безопасность наших граждан.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.