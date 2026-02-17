сегодня в 08:27

Более 30 единиц техники «Мособлводоканала» убирали снег у коммунальных объектов

Все подразделения «Мособлводоканала» по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилла Григорьева перешли на усиленный режим работы. Первоочередные меры направлены на поддержание работоспособности ключевых элементов инфраструктуры, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В ближайшие три дня в области, по прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий. Пришел циклон с осадками и сильным ветром.

Для проведения оперативных ремонтных работ круглосуточно дежурят бригады. В расчистке территорий от снега задействовано свыше 30 единиц спецтехники. Рабочие расчищают дороги и участки возле важнейших коммунальных объектов, таких как водозаборные узлы, канализационные насосные станции и очистные сооружения.

Жителям региона напомнили, что при возникновении вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением в зоне ответственности «Мособлводоканала», они могут обратиться по телефону: 8 (800) 222-02-05.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

