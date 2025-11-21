Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:02

Более 3 тыс жителей воспользовались услугами регоператора Каширского кластера в МФЦ

Популярность получения услуг Каширского регоператора в офисах МФЦ растет с каждым месяцем. Об этом свидетельствует статистика визитов жителей — с 1 сентября по 19 ноября офисы МФЦ по вопросам обращения с ТКО посетило более 3 тыс. потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В четверку лидеров вошли:

МФЦ в г. Ступино — принято более 1000 потребителей;

МФЦ в г. Коломна — принято более 900 потребителей;

МФЦ в р. п. Серебряные Пруды — принято более 430 потребителей;

МФЦ в г. Домодедово — принято более 400 потребителей.

Напомним, в офисах МФЦ можно решить следующие вопросы:

получить консультацию по вывозу отходов из СНТ и взаиморасчетам;

заключить договор на услугу по обращению с ТКО;

оформить справки и акты сверок;

узнать график вывоза ТКО и установки контейнеров.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что сотрудники консультируют жителей по вопросам новых нормативов, рассказывают, как получить паспорт СНТ. Со всеми представителями регоператоров проведено обучение. Основная задача — упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО.

Узнать адреса всех МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, можно на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.