Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:29

Более 3 тыс жителей воспользовались услугами регоператора Каширского кластера в МФЦ

С начала ноября более 1,5 тыс. жителей Московской области воспользовались услугами регионального оператора Каширского кластера через МФЦ, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В МФЦ можно:

получить консультацию по вывозу отходов из СНТ и взаиморасчетам;

заключить договор на услугу по обращению с ТКО;

оформить справки и акты сверок;

узнать график вывоза ТКО и установки контейнеров.

Теперь регоператор Каширского кластера работает в городских округах Подольск, Чехов и Серпухов.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что пилотный проект запущен на базе 3-х региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Со всеми сотрудниками регоператоров провели обучение. Основная задача — упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО.

Узнать адреса всех МФЦ, которые предоставляют услуги региональных операторов, можно на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.