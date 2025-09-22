Более 3 тыс человек прошли обучение в учебно-курсовом комбинате Подмосковья

С начала года в учебно-курсовом комбинате, подведомственном Министерству ЖКХ Московской области, освоили общие и отраслевые программы 3,3 тыс. человек из всех муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

39 человек прошли профессиональную переподготовку;

538 человек повысили свою квалификацию;

705 человек с нуля освоили профессии;

2 043 человека прошли курсы по охране труда.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Самыми популярными программами в этом году стали:

оказание первой помощи пострадавшим;

общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда;

оператор котельной;

аппаратчик ХВО;

машинист насосных установок.

Муниципалитетами-лидерами по числу обучающихся стали Щелково, Наро-Фоминск, Красногорск и Королев.

Пройти обучение может каждый желающий от 18 лет. Подробнее ознакомиться с программами можно на сайте https://ukk50.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.