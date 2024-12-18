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Более 290 м теплосетей приведут в порядок в округе Подмосковья в 2025 году

На 2025 год запланирована реконструкция участков тепловых сетей в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Участки тепловых сетей расположены по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская. Общая протяженность — 291,2 м. Протяженность участков сетей:

от дома № 37 по ул. Садовая до д. 10 по ул. Вахрушева — 61 м;

от ТК у дома № 6 по ул. Вахрушева до ТК у дома № 10/2 по ул. Гвардейская — 113,4 м;

от ТК у дома № 29 до ТК у дома № 31 по ул. Садовая — 116,8 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.