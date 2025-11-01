Более 270 тыс куб м отходов вывез Сергиево-Посадский регоператор за неделю

С 20 по 26 октября команда Сергиево-Посадского регионального оператора произвела вывоз отходов ТКО в объеме свыше 270 тыс куб. м, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Статистика в цифрах по обслуживаемым территориям:

Мытищи — более 41 тыс куб. м;

Химки — более 35 тыс куб. м;

Дмитровский — более 31 тыс куб. м;

Пушкинский — более 24 тыс куб. м;

Сергиево-Посадский — более 25 тыс куб. м;

Королев — более 19 тыс куб. м;

Долгопрудный — более 14 тыс куб. м;

Лобня — более 12 тыс куб. м;

Дубна — более 7 тыс куб. м;

Ивантеевка — 7 тыс куб. м;

Талдомский — 6 тыс куб. м.

Помимо этого, силами регионального оператора ликвидировано более 8 тыс. куб. м несанкционированных навалов и свыше 61 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

Своевременный вывоз отходов играет ключевую роль в поддержании экологической обстановки региона. Эффективная организация системы обращения с отходами является важной составляющей комфортной городской среды и здоровья населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.