Более 270 специалистов стройконтроля Подмосковья прошли курсы повышения квалификации

В учебно-курсовом комбинате ЖКХ Московской области завершилась осенняя серия обучающих программ. В ноябре новые знания и навыки получили 275 специалистов управления технического надзора капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Обучение было сфокусировано на критически важных для работы экспертов направлениях. В частности, специалисты получили дополнительные знания о безопасных методах работ на высоте и правилах оформления специальных документов на опасные работы. Эту программу освоили 45 человек.

Среди программ, которые также освоили специалисты:

эксплуатация электроустановок — 60 чел.

противопожарная безопасность и инструктажи — 20 чел.

организация работ по нарядам-допускам — 45 чел.

общие вопросы охраны труда — 20 чел.

гражданская оборона и ЧС — 10 чел.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Программы учебно-курсового комбината составлены с учетом актуальных отраслевых требований и норм законодательства.

Все выпускники по итогам курсов получили соответствующие документы: удостоверения о повышении квалификации или протоколы проверки знаний.

