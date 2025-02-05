Более 2,7 тысяч домовладений в Дмитровском округе догазифицированы по президентской программе

Сотрудники «Мособлгаза» реализуют проекты, направленные на расширение доступа к газу для жителей региона. В деревне Новое Сельцо Дмитровского округа введен в эксплуатацию новый пункт редуцирования газа (ПРГ), что позволит подключить 37 домовладений по программе социальной газификации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для удобства заявителей вопросы газификации, подачи заявок и отслеживания их статуса решаются через региональный портал Госуслуг (РПГУ). Это цифровое решение экономит время жителей, позволяя дистанционно обращаться в службы, контролировать процесс и даже получать техподдержку.

Параллельно с расширением сети «Мособлгаз» обеспечивает безопасность существующих подключений. Примером стала проверка газового оборудования в частном доме в селе Орудьево Дмитровского округа. Ежегодное техобслуживание включает в себя визуальный осмотр приборов и дымоходов, проверку герметичности соединений, чистку горелок и регулировку работы оборудования, а также обязательный инструктаж жителей по безопасной эксплуатации.

Оба проекта — социальная газификация и регулярное ТО — направлены на повышение качества жизни в округе. Ввод ПРГ в Новом Сельце обеспечивает доступ к газу, а техобслуживание в Орудьево и других населенных пунктах гарантирует его безопасное использование. Интеграция с РПГУ объединяет эти процессы, делая взаимодействие жителей с газовыми службами прозрачным и удобным.

Программа «Социальная газификация» («догазификация») реализуется на всей территории РФ с 2021 года и предусматривает бесплатное для жителей строительство газопроводов до границ участков, что особенно актуально для сельской местности.

За все время реализации программы от жителей Дмитровского округа было подано 8258 заявок, 2776 из них уже исполнены.

«В рамках президентской программы „Социальная газификация“ мы сделали важный шаг к улучшению качества жизни наших жителей — газ пришёл уже в более 2,7 тысяч домов. Это не просто цифры, это реальные изменения в жизни людей: тепло в домах, комфорт и уверенность в завтрашнем дне», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.