Более 250 засоров ликвидировали в канализации Подмосковья за неделю

Сотрудники Мособлводоканала устранили 251 засор в канализационных сетях Павлово-Посадского, Электростальского, Богородского, Лосино-Петровского, Шатурского и Орехово-Зуевского округов Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы по устранению засоров проводились ежедневно на территории нескольких городских округов Подмосковья. Наиболее сложные случаи были зафиксированы в поселке Шатурторф Шатурского округа. На улице Новой специалисты прочистили трубу диаметром 200 миллиметров на участке длиной 25 метров и выполнили чистку колодца. Аналогичные работы провели на улицах Красные Ворота и Советской, где протяженность проблемных участков составила по 30 метров.

Для ликвидации засоров применялась специализированная техника. Своевременное вмешательство позволило обеспечить стабильную работу системы водоотведения в населенных пунктах.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Жителям напомнили о необходимости соблюдать правила пользования канализацией. Попадание посторонних предметов, таких как салфетки, бытовой мусор, строительные материалы и крупные отходы, может привести к серьезным засорам и потребовать значительных ресурсов для их устранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.