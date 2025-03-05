Более 250 заявлений подано в Подмосковье на установку пунктов приема тары и текстиля

За три недели подмосковные предприниматели установили на территории региона 38 новых емкостей для текстиля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Первые емкости появились в Подольске — 27, Реутове — 7, Котельниках — 2, Балашихе и Раменском — 1.

«Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разработали электронную услугу, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 13 на 7 рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы», — сказал зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На этой неделе предприниматели установят аппараты в Домодедово, Котельниках и Жуковском.

Благодаря услуге сделать это стало проще:

вдвое сокращен срок процедуры получения мест;

исключены расходы на кадастровые работы;

все места под размещение нанесены на интерактивную карту;

заявка подается в онлайн режиме.

Всего на сегодняшний день уже подано более 250 заявлений и подписано порядка 90 соглашений на размещение емкостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.