Более 250 камер видеонаблюдения следят за капремонтом в Подмосковье

Жители Московской области могут следить за ходом капитального ремонта своих домов в режиме реального времени. Более 250 камер видеонаблюдения установлены на объектах, где ведутся работы по ремонту фасадов, крыш и фундаментов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Установка камер видеонаблюдения является обязательным условием для всех подрядных организаций, работающих с фондом капитального ремонта. Это дополнительная мера прозрачности, обеспечивающая эффективный общественный контроль за качеством и сроками выполнения работ. Услуга предоставляется бесплатно для всех жителей многоквартирных домов, участвующих в программе капитального ремонта, и не требует никаких дополнительных затрат.

«Установка камер видеонаблюдения на объектах капитального ремонта — это важный элемент прозрачности и открытости нашей работы. Мы уверены, что это поможет жителям быть спокойнее и увереннее в ходе выполнения всех необходимых работ», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Список объектов, на которых установлены камеры, доступен на интернет-портале фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта». Также для удобства пользователей на сайте размещена видеоинструкция.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.