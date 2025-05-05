Более 2,5 тыс качелей на детских площадках Подмосковья отремонтировали в 2025 г

На территории Московской области с начала года силами специалистов коммунальных служб и управляющих организаций к нормативному состоянию приведено свыше 2,5 тыс. качелей на детских игровых площадках. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Фиксируют дефекты с помощью камер системы «Безопасный регион» или мобильных комплексов, оснащенных искусственным интеллектом.

Инспекторский состав регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в свою очередь, ежедневно контролирует качество проводимых работ. Все выявленные неисправности игровых элементов оперативно передаются в работу профильным службам.

Лидеры по устранению дефектов:

Красногорск — 231;

Подольск — 160;

Одинцовский округ — 117.

Подробнее о том, куда обращаться в случае обнаружения неисправностей детских площадок на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.