Более 25 дворовых территорий Люберец приведут в соответствие до конца августа

В городском округе Люберцы продолжают приводить в порядок дворовые территории. Ремонтные бригады обновляют асфальт, ликвидируют ямы и исправляют другие повреждения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«До 31 августа мы планируем завершить ремонтные работы, которые начались в начале июня. Они включают в себя починку и устройство новых пешеходных коммуникаций и тротуаров, новых парковочных пространств, замену бордюрного камня. Многие муниципалитеты работают с опережением графика, например, Люберцы и Химки. Информирование жителей о начале работ во дворе происходит посредством общедомовых чатов, подъездных стендов и информационных щитов, в свою очередь мы также постараемся своевременно информировать граждан через рассылку, а также публикации на сайте и в социальных сетях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В настоящее время активно ведется благоустройство на следующих участках: г. Люберцы, ул. Шевлякова, д. 17, Урицкого, д. 10а, ул. Лорха, д. 3, 4, 5, 5А, 7Б; д. п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 81; р. п. Малаховка, ш. Большое Кореневское, д. 17; р. п. Малаховка, ул. Красная Змеевка, д. 12, 12А и др.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с администрациями городских округов активно продолжают плановый ремонт во дворах региона.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в территориальное управление городского округа. Адреса и контактные телефоны указаны на официальном сайте Министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.