Более 240 руководителей УК Подмосковья подтвердили свою квалификацию в этом году

В соответствии со статьей 193 Жилищного кодекса РФ генеральному директору управляющей организации для осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД необходимо получать квалификационный аттестат. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наличие документа у должностных лиц является необходимым условием для получения лицензии управляющей компанией.

Так, с начала года в Подмосковье министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выдано более 240 квалификационных аттестатов, которые свидетельствуют о профпригодности их обладателей. Важно отметить, что аттестат выдается сроком на 5 лет. По истечение этого периода руководству организации вновь предстоит прохождение экзаменационных мероприятий.

Перечень тем утвержден приказом Минстроя России № 366/пр. В него входит 200 вопросов, связанных со знанием отраслевой нормативной базы и комплексного содержания МКД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.