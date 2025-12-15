Более 240 мест складирования снега определено в Подмосковье

Коммунальные службы Московской области сообщили о подготовке специальных мест для хранения снега, убранного с улиц и дорог зимой. В рамках подготовки к зиме администрациями городских округов определено 243 места для складирования снега, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Каждая площадка расположена в границах муниципальных образований и адаптирована исходя из размеров обслуживаемых территорий. Наибольшее число таких зон установлено в городских округах Орехово-Зуево и Домодедово — там находятся 28 и 27 соответственно.

Вся специально отведенная под складирование собранного снега инфраструктура оборудована плотным покрытием и сплошным земляным валом. В ведомстве рассказали, что в зависимости от технических возможностей округа, снег также могут транспортировать на снегоплавильные установки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.