Более 24 км сетей уличного освещения обустроили в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде в 2024 году новое уличное освещение появилось по 7 адресам. В общей сложности было построено порядка 24,5 км линий, установлена 161 опора и 767 светодиодных светильников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также новое уличное освещение в этом году появилось в селах Шубино, Парфеново и Мишутино, в поселке Ситники и деревни Чарково. Адреса и населенные пункты в которых необходимо установить уличное освещение выбиралось с учетом мнения жителей.

«Министерство благоустройства определяет «темные пятна» в округе, откуда больше всего идет обращений от жителей на отсутствие освещения на улицах», — рассказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа по вопросам благоустройства Александр Желтов.

В следующем году Сергиево-Посадский округ вновь будет принимать участие в программе «Светлый город». В планах подключить еще 6 улиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.