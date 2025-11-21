Более 230 фасадов МКД очистили от незаконных надписей в Подмосковье за октябрь

Нанесение граффити, рисунков и нелегальных информационных материалов на стены зданий законодательство квалифицирует как хулиганство и вандализм. Уличные «художники» за свои действия привлекаются к административной ответственности, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

За ликвидацию таких «художеств» отвечает управляющая организация.

Так, по заявкам жителей, коммунальные службы региона под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области очистили порядка 230 фасадов многоквартирных домов от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей за октябрь.

Например, работы проведены в городском округе Красногорск, на улице Комсомольская, дом № 15, в городском округе Дмитров, на улице Школьная, домах № 7 и 10, а также в городском округе Реутов, на Юбилейном проспекте, дом № 17.

Если вы заметили следы вандализма на фасаде вашего дома — сообщите об этом вашу управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.