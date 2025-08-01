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Более 226 тыс куб м отходов вырез Сергиево-Посадский регоператор за неделю

За прошедшую неделю с 21 по 27 июля команда Сергиево-Посадского Регионального оператора произвели вывоз отходов ТКО с контейнерных площадок в объеме более 226 тыс. куб. метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Из них:

г. о. Мытищи — более 41 тыс. куб.м;

г. о. Химки — более 34 тыс. куб.м;

м. о. Дмитровский — порядка 33 тыс. куб.м;

г. о. Сергиево-Посадский — порядка 27 тыс. куб.м;

г. о. Пушкинский — более 24 тыс. куб.м;

г. о. Королев — порядка 20 тыс. куб.м;

г. о. Лобня — порядка 12 тыс. куб.м;

г. о. Долгопрудный — помадка 14 тыс. куб.м;

г. о. Талдомский — более 7,2 тыс. куб.м;

г. о. Дубна — более 7 тыс. куб. м.

Кроме того, силами специалистов за этот же период было ликвидировано порядка 7,4 тыс. куб. метров несанкционированных навалов и более 43 тыс. кубометров крупногабаритных отходов.

Своевременный вывоз отходов с контейнерных площадок обеспечивает комфорт и безопасность жителей.

По вопросам обращения с отходами жители всегда могут обратиться в свою УО либо напрямую к регоператору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.