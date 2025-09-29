Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:22

Более 220 тыс куб м отходов вывез регоператор Сергиево-Посадского кластера за неделю

За неделю специалисты Сергиево-Посадского регионального оператора произвела вывоз отходов с обслуживаемых территорий в объеме более 220 тыс. куб. м. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Работа проведена в городских и муниципальных округах:

г. о. Мытищи — 39490,1 куб. м;

г. о. Химки — 32340,03 куб. м;

г. о. Дмитровский — 30975,08 куб. м;

г. о. Пушкинский — 26756,02 куб. м;

г. о. Сергиево-Посадский — 25908,36 куб. м;

г. о. Королев — 21799,76 куб. м;

г. о. Долгопрудный — 12475,36 куб. м;

г. о. Лобня — 11112,78 куб. м;

г. о. Дубна— 7308,43 куб. м;

г. о. Талдомский — 6630,41 куб. м;

г. Ивантеевка— 7735,36 куб. м.

Кроме этого, силами регионального оператора ликвидировано более 8 тыс. куб. м несанкционированных навалов и более 40 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

Своевременный вывоз отходов с контейнерных площадок является одним из ключевых факторов поддержания чистоты и порядка в населенных пунктах. Регулярный рабочий процесс способствует улучшению санитарного состояния территорий и повышению уровня комфорта граждан.

С вопросами по услуге «Обращение с ТКО» жители Сергиево-Посадского кластера могут обращаться напрямую к регоператору по телефону контакт-центра: 8 (495) 568-06-22.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.