Более 2,1 тыс вандальных надписей устранили в Подмосковье с начала года

С начала года по заявкам жителей управляющие организации Подмосковья под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ликвидировали несанкционированные надписи, рисунки и рекламу на фасадах более 2,1 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Хулиганство и вандализм — именно так законодательство квалифицирует нанесение граффити, рисунков и нелегальных информационных материалов на стены зданий. Уличные «художники» за свои действия привлекаются к административной ответственности.

Коммунальные службы должны убирать надписи на фасадах — это их задача. Однако такие действия требуют дополнительных ресурсов и усилий, которые могли бы быть направлены на решение более важных задач.

Следует помнить, что уважение к общественным пространствам — это основа гармоничного сосуществования в городских условиях. Каждый из нас должен осознавать свою ответственность за поддержание порядка и чистоты не только у себя в квартире, но также в подъезде и дворе.

Если вы заметили следы вандализма на фасаде вашего дома — информируйте об этом вашу управляющую компанию для оперативного устранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.