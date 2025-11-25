Более 2040 засоров устранено в канализационных сетях м. о. Истра с начала года

С начала года в канализационных сетях муниципального округа Истра устранено более 2040 засоров. Среди причин — бутылки, битый кирпич и даже одежда: МУП «Истринская теплосеть» призывает жителей не сбрасывать в стоки посторонние предметы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала 2025 года специалисты МУП «Истринская теплосеть» ликвидировали уже более 2040 засоров в системе водоотведения в муниципальном округе Истра. Эта рутинная, но крайне важная работа позволяет поддерживать бесперебойное функционирование коммунальной инфраструктуры тысяч домов.

Работы проводились во всех населенных пунктах м. о. Истра, включая Дедовск, Истру, Снегири, Алексино, Кострово, Новопетровское, Онуфриево, Павловскую Слободу, Бужарово, Глебовский и другие.

Ежедневно бригады предприятия прочищают канализационные коллекторы, извлекая из них самые неожиданные предметы. В числе «находок» — пластиковые и стеклянные бутылки, битый кирпич, гнилые тряпки, остатки еды, металлические предметы, гвозди, а также одежда и полотенца.

Регулярная очистка канализационных сетей — это не просто плановая процедура, а мера предотвращения серьезных аварий.

Сброс в унитазы и раковины посторонних предметов наносит многогранный вред. Твердые предметы, такие как битый кирпич, металлические детали и стекло, могут повреждать трубы, приводя к их трещинам и провалам. Гнилые тряпки, полотенца и влажные салфетки (которые не растворяются в воде), спутываются в комья, цепляют другой мусор и создают прочные пробки, которые очень трудно устранить. Посторонние предметы, достигнув конечных точек — очистных сооружений — могут вывести из строя насосное оборудование и механизмы.

Канализационная система предназначена исключительно для транспортировки сточных вод. Во избежание аварий не следует смывать ничего, кроме туалетной бумаги.

Сообщить о засоре можно круглосуточно по телефонам диспетчерской службы МУП «Истринская теплосеть» по телефонам 8 (498) 314-99-96 и 8 (916) 280-11-26.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.