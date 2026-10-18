Более 2000 проб воды исследовали специалисты водоканала Балашихи с начала июля

За третий квартал испытательная лаборатория ресурсоснабжающего предприятия Балашихи провела анализ 2 329 проб. Каждая из них — часть большой системы контроля, где у каждой точки своя задача, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Места отбора проб:

43 пробы — из скважин. Оценка исходного состояния воды в момент подъема из подземных источников.

362 пробы — из резервуаров чистой воды. Проверка запасов перед подачей в распределительную сеть.

199 проб — из котельных. Контроль параметров теплоносителя, от которых зависит бесперебойная работа оборудования.

1 725 проб — из распределительной сети.

Здесь оценивают качество воды в контрольных точках и у самих потребителей — это финальный рубеж перед краном.

В округе также ведется контроль сточных вод и работа с абонентами. С начала года специалистами лаборатории по 23 химическим показателям проверено 240 предприятий, стоки которых сбрасываются в систему водоотведения Городского округа Балашиха.

Оценка соответствия сточных вод ведется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 644 — в части превышения предельно допустимых концентраций (ПДК), влияющих на работу централизованной системы водоотведения.

В отношении всех нарушителей применены меры экономического воздействия, предусмотренные действующими нормативными актами. Работа в данном направлении ведется в плановом режиме под методическим контролем лаборатории.

Такой многоуровневый контроль на всей цепочке — от источника до потребителя — и есть главная цель работы лаборатории: обеспечить жителей Балашихи ресурсами надлежащего качества.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.