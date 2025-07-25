Более 200 входных дверей в подъездах МКД Подмосковья отремонтировали за июнь

По заявкам жителей в единую диспетчерскую службу Московской области управляющие организации под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в июне провели ремонт более 200 входных дверей — доводчиков и пружин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Входная дверь в подъезд — важный элемент защиты многоквартирного дома.

Современные входные конструкции должны соответствовать ряду требований:

надежность и устойчивость к механическим воздействиям;

наличие систем безопасности — домофон, кодовый замок;

исправно работающий доводчик или пружинный механизм;

регулярное техническое обслуживание.

Работа доводчиков и пружинных механизмов обеспечивают автоматическое закрытие двери и препятствуют несанкционированному доступу посторонних лиц. Эти элементы требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их в рабочем состоянии.

В случае обнаружения неисправностей входных дверей жителям рекомендуется обращаться в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

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