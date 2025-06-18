Более 200 тыс куб м отходов вывез Сергиево-Посадский регоператор за неделю

С 9 по 15 июня силами специалистов регионального оператора Сергиево-Посадского кластера Московской области было вывезено порядка 227 тыс. куб. м отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В топ-3 по объему вывоза ТКО:

Мытищи — более 41 тыс. куб. м;

Дмитровский округ — 33,8 тыс. куб. м;

Химки — более 33,2 тыс. куб. м.

Кроме того, за указанный период специалисты ликвидировали несанкционированные навалы объемом более 8,8 тыс. куб. м. Жителям напоминают, что такие действия наносят серьезный вред окружающей среде и грозят штрафом.

За сброс отходов из автомобилей и в неположенных местах штраф для граждан может достигать 70 тыс. рублей, для должностных лиц — 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регоператора входят следующие территории: Долгопрудный, Дмитров, Дубна, Ивантеевка, Королев, Лобня, Мытищи, Сергиев Посад, Пушкино, Талдом и Химки.

По вопросам содержания и обслуживания контейнерных площадок жители могут обращаться в единый контакт-центр: 8 (495) 568-06-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.