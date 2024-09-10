Более 200 подъездов Подмосковья ежегодно участвует в конкурсе на статус лучшего

Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» ежегодно проводится в рамках реализации программы по ремонту. В 2024 году в нем приняло участие более 200 подъездов, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Министерство сформировало комиссию из МинЖКХ, МИМП, ассоциации председателей МКД и ГБУ «УТНКР», которая выбирает лучший отремонтированный подъезд региона и лучший тематический подъезд. При этом жители сами выбирают тематику ремонта, который реализуется управляющей компанией.

В 2022 году первое место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» занял Реутов, в 2023 году — Балашиха. В номинации «Лучший тематический подъезд» по тематике «Наука и образование» в 2022 году победила Балашиха, а в 2023 году — Химки.

«Мы специально благодарим жителей и организовываем тематические поездки по России. Это и Санкт-Петербург, и Калининград. Победители все получают такой вот такой бонус, и жители очень довольны», — рассказал Антон Велиховский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил, что лично присутствует на подведении итогов конкурса. Жители активно участвуют в программе, показывая, насколько для них важен ремонт в подъезде и многоквартирных домах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.