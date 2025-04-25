Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 14:24

Более 200 новых контейнеров для отходов установит регоператор в Ногинском кластере

В преддверии летнего периода регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Ногинского кластера были приобретены 220 современных контейнеров объемом 1,1 куб. метр, которые заменят устаревшие емкости там, где это необходимо. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Новые контейнеры соответствуют санитарным нормам, имеют крышки для предотвращения разлета отходов по территории контейнерной площадки, а также оборудованы колесами для маневренности и удобства при транспортировке отходов.

Региональный оператор ежедневно обслуживает свыше 1,7 млн человек в 12 городских округах Московской области: Балашиха, Богородский, Звездный городок, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Реутов, Черноголовка, Щелково, Фрязино, Электросталь.

В зоне работы функционируют более 3 000 контейнерных площадок, включая площадки для раздельного сбора отходов.

Одной из регулярных задач — является поддержание в нормативном состоянии контейнерно-бункерного парка, используемого для накопления ТКО жителями на контейнерных площадках.

Специалисты регоператора тщательно подходят к расчету количества контейнеров, учитываются все ключевые факторы: численность пользователей, местоположение площадок и особенности инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.